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Perú vota entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez para elegir a su noveno presidente en 10 años

La derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez se enfrentan para determinar si alguno de ellos es, por fin, el presidente que le dé estabilidad a la política peruana

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Por Roger Bolaños Vargas
Una residente local deposita su huella dactilar en el registro electoral durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en un colegio electoral de Ollantaytambo, departamento de Cusco, Perú, el 7 de junio de 2026. Los peruanos elegirán a su noveno presidente en 10 años en una reñida segunda vuelta entre la conservadora Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, quienes intentan ganarse el voto de personas hartas del caos político y el aumento de la delincuencia.
Una residente local deposita su huella dactilar en el registro electoral durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en un colegio electoral de Ollantaytambo, departamento de Cusco, Perú, el 7 de junio de 2026. (JOSE ANGULO/AFP)







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Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

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