Pedro Castillo, expresidente de Perú, condenado a más de 11 años de prisión

La justicia peruana condenó al exmandatario Pedro Castillo por el delito de rebelión, tras su intento fallido de disolver el Congreso en 2022.

Por AFP
El expresidente peruano de izquierda, Pedro Castillo, fue condenado por rebelión. (PATRICK T. FALLON/AFP)







