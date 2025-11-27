El Mundo

Justicia de Perú dictará sentencia de expresidente Pedro Castillo

Expresidente Pedro Castillo es acusado de delitos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación del orden público.

Por AFP
El expresidente Pedro Castillo afronta sentencia por rebelión. (PATRICK T. FALLON/AFP)







