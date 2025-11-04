El Mundo

Periodista venezolano fue liberado tras cinco días de ‘desaparición’

El periodista Joan Camargo fue liberado en Caracas tras cinco días de desaparición forzosa. El SNTP exige investigar y sancionar a los responsables.

Por AFP
Una bandera venezolana en Petare Shantytown, Caracas, el 22 de julio de 2024. Venezuela celebrará elecciones generales el próximo 28 de julio. Foto de Raúl ARBOLEDA / AFP
El SNTP dijo que Camargo había sido interceptado el 30 de octubre alrededor de las 08H00 locales en una zona popular de Caracas. Indicó que personas vestidas de negro se lo llevaron en un carro sin marcas. (RAUL ARBOLEDA/AFP)







