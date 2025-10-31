Interceptan avioneta en Venezuela que despegó del Caribe: murieron dos colombianos

La Fanb destruyó una avioneta y dos campamentos de grupos armados en la frontera con Colombia. Hay dos muertos.

Una avioneta Cessna 310, matrícula XBRED, fue interceptada el martes por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) de Venezuela tras ingresar sin permiso al espacio aéreo. El hecho ocurrió en el estado Apure, cerca de la frontera con Colombia, en una pista no autorizada del municipio Rómulo Gallegos.

De acuerdo con la información oficial, los dos tripulantes eran ciudadanos colombianos. Ambos murieron durante la neutralización de la aeronave, según reportes de medios locales.

El comandante estratégico operacional de la Fanb, Domingo Hernández Lárez, detalló que la avioneta procedía del Caribe y aterrizó de forma irregular. Autoridades venezolanas no ofrecieron detalles sobre las causas de la neutralización.

Aeronave habría salido de Bonaire tras permanecer inmovilizada

La historia del avión se remonta a Bonaire, donde había estado estacionado en el Aeropuerto Internacional Flamingo desde octubre de 2024, según medios de Curazao y Bonaire.

El medio Curazao Chronicle reportó que el aparato fue inmovilizado por orden de la Inspección de Medio Ambiente Humano y Transporte (ILT) del Reino de los Países Bajos por razones regulatorias.

Posteriormente, las autoridades habrían autorizado un vuelo local de prueba para comprobar el funcionamiento del sistema de vigilancia ADS-B. Sin embargo, en lugar de completar esta demostración, el avión salió rumbo al sur, lo que sorprendió a las autoridades.

Informes no confirmados sugieren que el transpondedor se apagó tras el despegue, lo cual habría impedido su seguimiento por radar. No está claro cómo logró despegar a pesar de estar bajo orden de inmovilización.

El mismo medio aseguró que los dos pilotos eran colombianos y que ambos murieron durante el operativo venezolano.

Autoridades de Venezuela destruyeron una avioneta y dos campamentos usados por grupos armados colombianos. (Imagen con fines ilustrativos) (Canva/Canva)

Venezuela afirma que destruyó campamentos de grupos armados colombianos

En paralelo al incidente aéreo, la Fanb informó este miércoles sobre la destrucción de dos campamentos de grupos irregulares en el estado Amazonas. Las autoridades venezolanas calificaron a estas agrupaciones como Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia (Tancol).

El general Hernández Lárez indicó que los campamentos logísticos eran utilizados por estos grupos para operaciones fronterizas. En el lugar fueron encontrados panfletos del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Entre el material incautado se mencionan municiones, chalecos tácticos, vehículos todoterreno y combustible.

En semanas anteriores, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, comunicó la destrucción de campamentos similares en los estados Bolívar y Zulia, también atribuidos al ELN y a excombatientes de las FARC.

Coincidencia con maniobras de Estados Unidos en el Caribe

Las operaciones venezolanas ocurrieron mientras buques de guerra de Estados Unidos realizaban maniobras militares en el Caribe, desde agosto, con el argumento de combatir cárteles de droga. Las autoridades estadounidenses han señalado vínculos entre estos grupos y el presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien ha rechazado las acusaciones.

Maduro ha sostenido que los operativos antinarcóticos son una estrategia para intentar derrocar su gobierno, y afirmó que solo una mínima fracción de la droga colombiana pasa por territorio venezolano.

Según Washington, desde el 2 de setiembre, fuerzas estadounidenses han destruido 14 narcolanchas, lo que habría provocado la muerte de al menos 57 personas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.