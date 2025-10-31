El Mundo

Interceptan avioneta en Venezuela que despegó del Caribe: murieron dos colombianos

Militares venezolanos destruyeron una avioneta procedente del Caribe y dos campamentos de grupos armados colombianos

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Autoridades de Venezuela destruyeron una avioneta con matrícula mexicana y dos campamentos usados por grupos armados colombianos.
La Fanb destruyó una avioneta y dos campamentos de grupos armados en la frontera con Colombia. Hay dos muertos. (Fanb /Fanb)







