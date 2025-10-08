El Mundo

Periodista salvadoreño deportado de Estados Unidos: ‘Todavía me siento preso’

El periodista salvadoreño Mario Guevara relata su traumática deportación desde Estados Unidos. Conozca los detalles.

EscucharEscuchar
Por AFP
El periodista salvadoreño Mario Guevara, de 48 años, deportado de Estados Unidos, sonríe mientras se prueba su casco antidisturbios en casa de un familiar en Apopa, El Salvador, el 6 de octubre de 2025. Desde 2004, Guevara vivía en Estados Unidos sin documentos de residencia ni visa válida.
El periodista salvadoreño Mario Guevara, de 48 años, deportado de Estados Unidos, sonríe mientras se prueba su casco antidisturbios en casa de un familiar en Apopa, El Salvador, el 6 de octubre de 2025. Desde 2004, Guevara vivía en Estados Unidos sin documentos de residencia ni visa válida. (MARVIN RECINOS/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mario GuevaraPeriodista salvadoreñoEl SalvadorDeportaciónEstados Unidos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.