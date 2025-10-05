El Mundo

Apple borra ICEBlock, la app que alertaba sobre redadas migratorias: esto fue lo que sucedió

El creador de la aplicación asegura que ‘ceder ante un régimen autoritario nunca es la elección correcta’ y promete luchar contra la decisión

Por Jailine González Gómez
Apple eliminó ICEBlock, la aplicación que permitía alertar sobre redadas migratorias, tras la presión directa del gobierno de Donald Trump.
Apple eliminó ICEBlock, la aplicación que permitía alertar sobre redadas migratorias, tras la presión directa del gobierno de Donald Trump. (Canva/Canva)







Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

