El Mundo

Bukele prohíbe el lenguaje inclusivo en escuelas: ‘Todos y todas’, ‘amigue’ y demás palabras quedan vetadas

El presidente de El Salvador profundiza su estrategia de control del sistema educativo tras colocar a militar al mando.

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Handout picture released by El Salvador's Presidency press office showing US Secretary of State Marco Rubio (L) meeting with El Salvador's President Nayib Bukele at his residence in Lake Coatepeque, El Congo municipality, El Salvador, on February 3, 2025. (Photo by Handout / EL SALVADOR'S PRESIDENCY PRESS OFFICE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / EL SALVADOR'S PRESIDENCY PRESS OFFICE" - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
“Desde hoy queda prohibido el mal llamado ‘lenguaje inclusivo’. (MARVIN RECINOS/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
BukeleEl SalvadorLenguaje inclusivoKarla TriguerosEducación
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.