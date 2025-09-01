El Mundo

El Salvador impone nuevo código de disciplina escolar: así funcionará

El incumplimiento puede impedir la promoción de grado de los alumnos

Por AFP
Alumnos salvadoreños deberán cumplir reglas de cortesía, vestimenta y conducta tras la entrada en vigor del nuevo código escolar.
Alumnos salvadoreños deberán cumplir reglas de cortesía, vestimenta y conducta tras la entrada en vigor del nuevo código escolar. (MARVIN RECINOS/AFP)







