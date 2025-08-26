El Mundo

Bukele defiende nuevas reglas de disciplina de sistema educativo en El Salvador

Una orden de la ministra de Educación establece que los estudiantes deben tener el cabello corto, uniforme limpio y zapatos lustrados

Por AFP

San Salvador, El Salvador. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, defendió este lunes las nuevas reglas de disciplina en el sistema educativo, al decir que buscan evitar que las escuelas sean “lugares de reclutamiento de pandilleros”.








El SalvadorNayib BukeleReglas de disciplina
