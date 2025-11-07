El Mundo

Paquete con ‘polvo desconocido’ obliga a evacuar base militar usada para vuelos presidenciales en Estados Unidos

El incidente provocó la hospitalización de siete personas y una alerta en la base militar, ubicada cercada de Washington. Conozca los detalles.

EscucharEscuchar
Por AFP
La base aérea Andrews es utilizada regularmente para vuelos presidenciales. (PATRICK T. FALLON/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Estados UnidosPaqueteBase militarBase Andrews
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.