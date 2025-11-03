Trump afirma que considera “todo tipo de operación militar” en Nigeria

El presidente estadounidense Donald Trump al bajarse del helicóptero Marine One en el Jardín Sur a su llegada a la Casa Blanca en Washington, D.C., este 2 de noviembre. Fotografía:

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que contempla “todo tipo de operación militar” en Nigeria, en respuesta a lo que calificó como “asesinatos de cristianos” en el país africano.

Durante una conversación a bordo del Air Force One, Trump fue consultado sobre la posibilidad de desplegar tropas estadounidenses o lanzar ataques aéreos en Nigeria.

“Podría ser, quiero decir, muchas cosas; contemplo muchas cosas”, respondió el mandatario. “Están matando a los cristianos, y los están matando en grandes cantidades. No vamos a permitir que eso suceda”, añadió.

El presidente republicano también publicó un mensaje en redes sociales en el que afirmó haber solicitado al Pentágono la elaboración de un posible plan de ataque, un día después de advertir que el cristianismo enfrentaba una “amenaza existencial” en Nigeria.

Trump advirtió que, si el gobierno nigeriano no detenía los asesinatos, Estados Unidos respondería “de manera rápida, brutal y contundente”.

Por su parte, el presidente nigeriano Bola Ahmed Tinubu se mostró dispuesto a reunirse con Trump para dialogar sobre la situación. Su asesor especial en comunicación política, Daniel Bwala, declaró que el mensaje del mandatario estadounidense no debía interpretarse literalmente.

“Sabemos que Donald Trump tiene su propio estilo de comunicación”, dijo, al tiempo que sugirió que la publicación buscaba presionar para concretar un encuentro entre ambos líderes.

Bwala agregó que las diferencias sobre la naturaleza de los ataques en Nigeria —si se dirigen únicamente contra cristianos o contra personas de diversas creencias— podrían abordarse “en los próximos días”, durante una eventual reunión entre Trump y Tinubu.