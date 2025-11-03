El Mundo

Trump afirma que considera “todo tipo de operación militar” en Nigeria

El presidente Donald Trump advirtió que evalúa una posible operación militar en Nigeria por supuestos asesinatos de cristianos

EscucharEscuchar
Por AFP
El presidente estadounidense Donald Trump al bajarse del helicóptero Marine One en el Jardín Sur a su llegada a la Casa Blanca en Washington, D.C., este 2 de noviembre. Fotografía:
El presidente estadounidense Donald Trump al bajarse del helicóptero Marine One en el Jardín Sur a su llegada a la Casa Blanca en Washington, D.C., este 2 de noviembre. Fotografía: (ALLISON ROBBERT/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Donald TrumpNigeriaOperación militarAsesinatos de cristianos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.