El Mundo

Presidente de Nigeria dispuesto a reunirse con Donald Trump tras amenaza de ‘lluvia de fuego’

Donald Trump amenazó a Nigeria con un ataque militar por el asesinato de cristianos. Conozca la inusual reacción del presidente Bola Ahmed Tinubu

EscucharEscuchar
Por AFP
El presidente nigeriano Bola Ahmed Tinubu está dispuesto a reunirse con Donald Trump,
El presidente nigeriano Bola Ahmed Tinubu está dispuesto a reunirse con Donald Trump. (Canva/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Presidente de NigeriaDonald TrumpBola Ahmed TinubuAsesinato de cristianos en Nigeria
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.