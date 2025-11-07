El Mundo

Estados Unidos no acude al examen de derechos humanos de la ONU

Estados Unidos no asistió al examen de la ONU sobre derechos humanos en Ginebra, generando críticas y preocupación por su retiro del proceso.

Por AFP
El despliegue de buques y aviones de guerra de EE. UU. en el Caribe ha dejado 27 muertos.
Estados Unidos argumentó que no se presentaría a esta evaluación porque se opone “a la politización de los derechos humanos dentro del sistema de Naciones Unidas”. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)







Estados UnidosDonald TrumpONUDerechos humanosGinebra
