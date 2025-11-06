Trump confirma acuerdo para abaratar medicamentos para la pérdida de peso en Estados Unidos

Trump anuncia un acuerdo con dos gigantes farmacéuticos para reducir drásticamente el precio de medicamentos para la pérdida de peso. Conozca cuánto pagarán los usuarios.

Washington, Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el jueves acuerdos con los gigantes farmacéuticos Eli Lilly y Novo Nordisk para reducir los precios de los medicamentos más populares para la pérdida de peso, a cambio de ventajas arancelarias y otros beneficios.

Ambas compañías “han acordado ofrecer su medicamento para la pérdida de peso GLP-1 más popular con descuentos drásticos”, dijo Trump en la Casa Blanca a los periodistas.

“Es un triunfo para los pacientes estadounidenses que salvará vidas y mejorará la salud de millones y millones de estadounidenses”.

Dentro de la nueva generación de medicamentos supresores del apetito que utilizan la molécula GLP-1 están marcas muy conocidas como Ozempic, Wegovy y Mounjaro.

El precio de tratamiento con estos medicamentos en Estados Unidos puede llegar a superar ampliamente los $1.000 mensuales.

Este acuerdo promovido por la Casa Blanca reducirá los costos de las dosis orales iniciales de GLP-1 a alrededor de $150 mensuales para ciertos grupos de personas.

Este precio se aplicará a quienes están en Medicare, el programa sanitario para jubilados, el programa de seguridad social Medicaid, o a través del sitio web TrumpRx, una plataforma recientemente inaugurada para los consumidores, agregó el funcionario.

Trump ha hecho de los esfuerzos para reducir el precio de los medicamentos uno de los puntos centrales de su segundo mandato.

Meses atrás envió cartas a 17 fabricantes de medicamentos, pidiéndoles que redujeran los precios o enfrentaran sanciones, una medida destinada a aliviar a los estadounidenses de costos de medicamentos mucho más altos que en otras partes del mundo.

A partir de mediados del próximo año, la cobertura de Medicare y Medicaid para los medicamentos inyectables de reducción de peso comenzará en $245, para aquellos que cumplan con los criterios médicos.

A cambio, las compañías obtienen un tratamiento beneficioso en temas arancelarios y acceso a beneficiarios que de otro modo no estarían cubiertos por Medicare para problemas de obesidad.

Trump también invitó a las empresas farmacéuticas a invertir en Estados Unidos o enfrentar aranceles de hasta el 100% para sus medicamentos estrella.

En octubre presentó otros acuerdos históricos con Pfizer y AstraZeneca para reducir los costos de los medicamentos a cambio de alivio arancelario.

Su gobierno acordó un período de gracia de tres años en los aranceles anticipados para ambas compañías.