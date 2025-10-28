El País

Salud alerta de riesgos graves a usuarios de Ozempic y similares en Costa Rica

El Ministerio generó alerta de consultorios de nutrición donde se ponen estos medicamentos, que son únicamente de uso médico bajo ciertas circunstancias

Por Irene Rodríguez
Fotografía de producto inyectable para bajar de peso.
El saxenda es uno de los fármacos para bajar de peso que no deberían usarse en consultorios nutricionales, denuncia Salud. (Ministerio de Salud/Ministerio de Salud)







Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

