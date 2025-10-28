Salud alerta de riesgos graves a usuarios de Ozempic y similares en Costa Rica

El saxenda es uno de los fármacos para bajar de peso que no deberían usarse en consultorios nutricionales, denuncia Salud.

Si usted desea bajar de peso y piensa en algún medicamento inyectable, puede haber visto publicidad en redes sociales de clínicas de nutrición que lo anuncian, pero esto puede ser muy riesgoso para su salud.

El Ministerio de Salud alertó este martes sobre la promoción de programas de pérdida de peso que incluyen la aplicación de medicamentos inyectables como Semaglutida, Tirzepatide, Cagrilintide, y Liraglutide, entre otros. Estos productos se utilizan para el tratamiento de diabetes mellitus tipo 2 y, en algunos casos, como coadyuvantes en el manejo del sobrepeso y la obesidad.

Sus nombres comerciales incluyen Ozempic, Wegovy, Trulicity, Byetta, Victoza, Saxenda y Adlyxin.

“Estos medicamentos deben ser prescritos únicamente por un profesional médico, previa valoración individual, ya que su administración sin supervisión puede generar efectos adversos importantes y poner en riesgo la salud del paciente”, señaló Salud en un comunicado.

Las autoridades sanitarias también recordaron que todo fármaco inyectable requiere condiciones específicas de almacenamiento y manipulación, según lo establecido por el fabricante, para garantizar su eficacia y seguridad.

“Algunos de estos medicamentos, requieren de cadena de frío controlada para conservar su eficacia y calidad, por lo que desde su importación, almacenamiento y distribución debe contar con una adecuada cadena de frío y control de temperatura”, destacó el comunicado.

Los peligros de los inyectables para bajar de peso

Los medicamentos inyectables para bajar de peso solo deben usarse bajo receta y guía médica. (Ministerio de Salud/Ministerio de Salud)

El Ministerio recordó que el uso desmedido, estético o sin la debida valoración e indicación médica de estos fármacos constituye una práctica riesgosa, “que puede ocasionar alteraciones metabólicas, gastrointestinales o cardiovasculares, entre otras”.

Además, algunos de estos productos que se promocionan por redes sociales no cuentan con registro sanitario vigente en Costa Rica, por lo que “su importación, venta, promoción y aplicación puede ser ilegal y representar un riesgo para la salud”.

Salud recordó que cada persona tiene derecho de conocer con exactitud qué medicamento se le está aplicando, incluyendo su nombre comercial, principio activo y número de registro sanitario vigente en Costa Rica.

Recomendaciones del Ministerio de Salud

La semaglutida es uno de los medicamentos inyectables que se usan de manera fraudulenta en consultorios de nutrición, denuncia Salud. (Ministerio de Salud/Ministerio de Salud)

El Ministerio pidió a la población no consumir ni permitir la aplicación de estos medicamentos sin la supervisión médica correspondiente.