Suben a 13 los fallecidos por aparatoso accidente de avión de UPS en Estados Unidos

El accidente del vuelo 2976 de UPS en Louisville, Kentucky, deja 13 muertos y varios desaparecidos. Autoridades investigan las causas del siniestro.

Por AFP
Avión de American Airlines en pista del aeropuerto Daniel Oduber en Liberia, con bandera de Estados Unidos en la ventanilla del piloto
La aeronave explotó cuando se precipitó contra negocios cercanos al aeropuerto internacional de Louisville, en el estado de Kentucky. (ICT/Cortesía ICT)







