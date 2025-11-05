El Mundo

Captan momento exacto en que se estrella un avión de UPS en Kentucky

En el avión había tres personas a bordo

Por Sebastián Sánchez
Un avión de carga de la empresa de reparto de envíos UPS se estrelló el martes en la noche cerca al aeropuerto internacional de Louisville.
(AFP/Captura de video AFP)







Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

