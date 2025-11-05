Un avión de carga de la empresa de reparto de envíos UPS se estrelló el martes en la noche cerca al aeropuerto internacional de Louisville.

Un avión de carga de la empresa de reparto de envíos UPS se estrelló el martes en la noche cerca al aeropuerto internacional de Louisville poco después del despegue, informó la Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA).

“El vuelo 2976 de UPS se estrelló alrededor de las 5:15 p.m. locales”, informó la FAA que identificó la aeronave como un McDonnell Douglas MD-11 que partía de Kentucky con destino a Hawái.

Este es el impresionante momento.

Captan momento exacto en que se estrella un avión de UPS en Kentucky

La empresa UPS dijo en un comunicado que tres tripulantes iban a bordo de la aeronave, pero no dio ninguna información sobre muertos o heridos.