El Mundo

¿Qué pasó con el avión de los cadetes argentinos desaparecido en Costa Rica?: Teorías tras 60 años de misterio del TC-48

La suerte del avión argentino TC-48, desaparecido en Costa Rica en 1965, sigue dividiendo a familiares e investigadores, mientras continúan los esfuerzos por dar con su paradero

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C.
La foto de los cadetes antes de subir al TC-48 en su viaje final de instrucción de la promoción N°31 de la Escuela Aviación Militar de Argentina.
La foto de los cadetes antes de subir al TC-48 en su viaje final de instrucción de la promoción N°31 de la Escuela Aviación Militar de Argentina. (La Nación / Argentina / GDA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaAvión TC-48Los cadetes argentinosArgentina
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.