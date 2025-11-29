El Mundo

Papa León XIV preside su primera misa en Turquía tras visitar la Mezquita Azul

Unos 4.000 fieles de la pequeña comunidad católica turca pudieron acercarse al papa, rodeado de un gran dispositivo de seguridad

Por AFP
Papa León XIV
El Papa León XIV oficia una misa en el Volkswagen Arena como parte de su viaje apostólico a Turquía y Líbano, en Estambul. (YASIN AKGUL/AFP)







