El papa León XIV flexibiliza las normas financieras del Vaticano

El papa León XIV anuló una reforma de Francisco y permitió que el Vaticano use intermediarios externos para gestionar sus inversiones financieras.

Por AFP
Papa León XIV,
El nuevo documento estipula que las inversiones financieras deben realizarse conforme a la política del Vaticano en ese rubro. (ALBERTO PIZZOLI/AFP)







