Vaticano renueva reglamento de la Curia Romana tras 26 años

El Papa León XIV había anunciado la reforma del reglamento de la Curia Romana.

Este lunes 24 de noviembre se dieron a conocer el nuevo Reglamento de la Curia Romana y el reglamento de personal de esa institución, informó Vatican News. Ambos documentos fueron firmados por el papa León XIV un día antes, el domingo 23, día de la Solemnidad de Cristo Rey.

El Reglamento de la Curia Romana abarca a todas las entidades que conforman esta estructura administrativa de la Santa Sede, incluidos la Secretaría de Estado, los distintos dicasterios, los organismos judiciales y los entes económicos.

Por su parte, el reglamento de personal establece las normas organizativas, disciplinarias y económicas que rigen la relación laboral de quienes trabajan en la Secretaría de Estado, en los dicasterios y en los diversos organismos y oficinas vinculados a la Curia, así como en las instituciones asociadas a la Santa Sede.

Estos nuevos lineamientos sustituyen los aprobados por san Juan Pablo II el 15 de abril de 1999 —vigentes desde julio de ese año— e incorporan las reformas impulsadas por el papa Francisco en la constitución apostólica Praedicate Evangelium, promulgada el 19 de marzo de 2022.

Por ahora, el reglamento general y el reglamento de personal están publicados en italiano.