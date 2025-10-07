Nicolás Maduro recurrió al papa León XIV en busca de apoyo a Venezuela frente a la tensión con Estados Unidos

Maduro solicitó al papa León XIV interceder por Venezuela con apoyo espiritual y diplomático ante el escenario actual.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó que envió una carta al papa León XIV en la que solicitó su intervención para acompañar, con su influencia espiritual y diplomática, la situación actual que enfrenta su país.

Maduro pidió al pontífice que “abrace a Venezuela con su palabra, sus bendiciones y la diplomacia del Vaticano” con el fin de contribuir a una victoria que, según indicó, conduzca a la paz nacional.

El mandatario hizo estas declaraciones durante una entrevista en el programa Zona Digital, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV).

Durante la conversación, el jefe de Estado mostró esperanza en el nuevo papa y lo calificó como un líder equilibrado y comprometido con la paz. Resaltó que León XIV continúa el legado de su antecesor, el papa Francisco, lo cual consideró como un gesto inusual dentro de la historia del papado.

Explicó que no es común que un pontífice reconozca de forma explícita el trabajo del papa anterior. Comparó esta actitud con lo que ocurre frecuentemente en la política, donde —según dijo— muchas personas que llegan al poder tienden a ignorar a quienes ocuparon cargos antes.

Maduro confirmó que la misiva enviada al Vaticano expresa su solicitud directa para que el papa León XIV interceda por Venezuela. Insistió en la necesidad de apoyo en momentos en los que el país vive una situación compleja a nivel interno y en medio de tensiones con Estados Unidos.

Al ser consultado sobre la posibilidad de una intervención directa de la Santa Sede, el presidente afirmó que confía en que el papa encontrará los caminos adecuados para actuar y que se mantienen a la espera de cualquier iniciativa que pueda surgir desde el Vaticano.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.