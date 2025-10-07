El Mundo

Nicolás Maduro recurrió al papa León XIV en busca de apoyo a Venezuela frente a la tensión con Estados Unidos

El presidente venezolano aseguró que León XIV puede aportar a la paz en su país mediante la diplomacia del Vaticano

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Maduro solicitó al papa León XIV interceder por Venezuela con apoyo espiritual y diplomático ante el escenario actual.
Maduro solicitó al papa León XIV interceder por Venezuela con apoyo espiritual y diplomático ante el escenario actual. (AFP/AFP)







El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

