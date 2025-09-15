El Mundo

Maduro alerta sobre ‘agresión’ de ‘carácter militar’ por parte de Estados Unidos

Hay “una agresión en camino, de carácter militar, y Venezuela está facultada por las leyes internacionales para hacer(le) frente”, indicó Nicolás Maduro sobre el despliegue de barcos estadounidenses en el Caribe

Por AFP
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una conferencia de prensa en Caracas el 1 de setiembre de 2025. Fotografía:
Hay “una agresión en camino, de carácter militar, y Venezuela está facultada por las leyes internacionales para hacer(le) frente”, indicó el mandatario venezolano sobre el despliegue de barcos estadounidenses en el Caribe. (JUAN BARRETO/AFP)







