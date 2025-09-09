El Mundo

Nicolás Maduro lo hace de nuevo: decreta la Navidad en Venezuela a partir del 1.° de octubre en medio de conflicto con Estados Unidos

Decretar la Navidad anticipada ha sido una práctica recurrente en tiempos de crisis

Por AFP
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó el lunes adelantará por decreto el inicio de la Navidad para el 1.° de octubre, en momentos en que su gobierno acusa a Estados Unidos de “amenazar” al país con buques de guerra desplegados en aguas del mar Caribe.
Nicolás Maduro con simpatizantes chavistas en agosto. Foto: (PEDRO MATTEY/AFP)







