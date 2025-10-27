El Mundo

Papa León XIV elige simbólico sitio para oración en su primer viaje internacional

En recorrido por Turquía y Líbano, eligió un doloroso lugar para acompañar a los cristianos de Medio Oriente. Conozca los detalles del primer viaje del pontífice.

EscucharEscuchar
Por AFP
El Papa León XIV en su discurso semanal en la Plaza San Pedro en el Vaticano.
El Papa León XIV en su discurso semanal en la Plaza San Pedro en el Vaticano. (ALBERTO PIZZOLI/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Papa León XIVcatolicismoLíbanoTurquíacristianismoBeirut
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.