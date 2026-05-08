El Mundo

OMS reitera que el riesgo de hantavirus para la población es mínimo

Tres pasajeros del MV Hondius murieron y otros se infectaron de este virus poco común, que normalmente se propaga entre roedores

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Por AFP
Vista general del crucero MV Hondius, detenido frente al puerto de Praia, capital de Cabo Verde, el 3 de mayo de 2026. A bordo se reportó un brote de enfermedad respiratoria grave -hantavirus- que dejó fallecidos y personas en estado crítico, según autoridades.The outbreak occurred on the MV Hondius, travelling from Ushuaia in Argentina to Cape Verde. The patient being treated in Johannesburg tested positive for a hantavirus, a family of viruses that can cause hemorrhagic fever, South African spokesperson Foster Mohale said. (Photo by AFP)
Vista general del crucero MV Hondius, detenido frente al puerto de Praia, capital de Cabo Verde, el 3 de mayo de 2026. A bordo se reportó un brote de enfermedad respiratoria grave -hantavirus- que dejó fallecidos y personas en estado crítico, según autoridades. (AFP/AFP)







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