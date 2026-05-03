El Mundo

OMS reporta tres fallecidos por hantavirus en crucero que viajaba desde Argentina

Organización investiga un brote de hantavirus en el crucero MV Hondius. Hay tres fallecidos y varios casos sospechosos

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Por AFP
Un brote de “enfermedad respiratoria aguda grave” a bordo de un crucero en el Atlántico ha dejado tres personas muertas.
Un brote de una “enfermedad respiratoria aguda grave” a bordo de un crucero en el Atlántico ha dejado tres personas muertas. (-/AFP)







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