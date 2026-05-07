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Así está avanzando el brote de hantavirus que inició en crucero

“No es el comienzo de una epidemia”, insiste OMS, pero pide tomar medidas para evitar más casos.

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Por AFP
Conferencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre brote de hantavirus.
Conferencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre brote de hantavirus. (Christopher Black/WHO)







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