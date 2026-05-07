Así está avanzando el brote de hantavirus que inició en crucero

Conferencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre brote de hantavirus.

La Haya, Países Bajos. La OMS confirmó el jueves cinco casos de hantavirus y ve “posible” la detección de más por el brote mortal en el crucero en el Atlántico, pero espera que sea “limitado” si se toman precauciones.

El MV Hondius ha generado una alerta sanitaria por un brote de hantavirus, que se transmite a través de las heces, la orina o la saliva de roedores infectados y para el que no existe tratamiento ni vacuna.

Se cree que un pasajero contrajo el virus antes de embarcar en Argentina y contagió a otras personas a bordo. Al menos tres pasajeros murieron: un matrimonio neerlandés y una alemana.

Según el Ministerio de Salud de Chile, la pareja de neerlandeses que falleció, que había recorrido Chile, Uruguay y Argentina antes de embarcar, probablemente no se contagió en territorio chileno.

Ambos recorrieron el país “en un periodo que no corresponde de incubación, por lo que la exposición al virus no habría ocurrido en nuestro país”, dijo el ministerio en un comunicado.

Las autoridades sanitarias insisten en el “bajo” nivel de riesgo epidémico debido a que el virus es menos contagioso que el covid-19, pero están rastreando los posibles contactos de algunos pasajeros que desembarcaron antes del buque.

El barco navega rumbo a la isla canaria de Tenerife, donde tiene previsto llegar el domingo a mediodía, según el sitio web de seguimiento Marine Traffic, para evacuar a los pasajeros.

“En ningún caso atracará, solo fondeará”, indicó el presidente de la región de Canarias, Fernando Clavijo, partidario de que la operación de desembarque se hubiera realizado en Cabo Verde, en cuyas costas estuvo varios días inmovilizado.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, elevó a cinco los casos de hantavirus confirmados, además de tres sospechosos.

“Habida cuenta del periodo de incubación del virus Andes, que puede alcanzar hasta seis semanas, es posible que se reporten más casos”, agregó sobre una cepa presente en América Latina, la única en la que se han documentado casos de contagio entre personas.

Pero el director de alerta y respuesta de emergencia de la OMS, Abdi Rahman Mahamud, insistió en que el brote será “limitado si se implementan las medidas de salud pública y se muestra solidaridad en todos los países”.

Las personas que se cree que contrajeron el virus están siendo atendidas o en aislamiento en el Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Suiza y Sudáfrica.

Dos personas evacuadas del buque en la víspera e ingresadas en Países Bajos dieron positivo al hantavirus, informaron este jueves los hospitales que las atienden.

Esta fotografía muestra a un científico del Instituto Malbrín sosteniendo un recipiente utilizado para diagnosticar el hantavirus andino (HANDOUT/AFP)

“No es el comienzo de una epidemia”

“No es el comienzo de una epidemia. No es el comienzo de una pandemia”, recalcó Maria Van Kerkhove, una alto cargo de la OMS.

Tedros afirmó que Argentina enviará 2.500 kits de diagnóstico a laboratorios de cinco países.

Tras zarpar de Ushuaia, en la punta sur de Argentina, el buque hizo escala en varias islas remotas a lo largo del trayecto.

La OMS dice haber informado a 12 países de que algunos de sus ciudadanos han desembarcado del MV Hondius en Santa Elena, donde hizo escala del 22 al 24 de abril.

Se trata del Reino Unido, Canadá, Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Nueva Zelanda, San Cristóbal y Nieves, Singapur, Suecia, Suiza, Turquía y Estados Unidos.

Según la naviera Oceanwide Expeditions han desembarcado 30 pasajeros, incluida la primera víctima mortal, un ciudadano neerlandés que falleció el 11 de abril.

Tres personas fueron evacuadas desde el barco el miércoles y otra llegó el jueves a Ámsterdam, informó la naviera Oceanwide Expeditions.

“No hay personas con síntomas a bordo”, señaló en un comunicado.

La vida en el barco es “prácticamente normal”, afirman dos pasajeros franceses en un comunicado enviado a varios medios, incluida la AFP.

Según ellos, cuatro médicos “han subido a bordo para analizar la situación y preparar un posible desembarque en las islas Canarias”.

Hospital Nuestra Señora de Candelaria en Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, donde se atendería a enfermos de hantavirus. (OSCAR DEL POZO/AFP)

“La moral ha mejorado”

El director general de la OMS contó que el capitán del barco le dijo que “la moral ha mejorado considerablemente desde que el barco volvió a ponerse en marcha” rumbo a España.

Canarias espera con inquietud al crucero, atormentada todavía por la pandemia de covid-19.

“No era nada y después mira”, dijo a la AFP el jubilado Marco González el paseo marítimo de El Médano, un barrio playero de Granadilla de Abona, la localidad de la isla de Tenerife donde se prevé el desembarco.

“Todo el mundo está preocupado y demás por lo que puede traer” el barco, contó Cristo Álvarez, un repartidor de butano de 42 años de El Médano. Eso sí, como la mayoría de entrevistados, puntualizó que hay “que ayudar” a los pasajeros del barco.