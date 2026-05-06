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OMS ‘no cree’ que foco de hantavirus en crucero sea similar al del inicio de la pandemia de covid-19

El crucero MV Hondius ha estado en el centro de una alerta internacional desde el sábado. Así lo valora la Organización Mundial de la Salud.

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Por AFP
Hospital Nuestra Señora de Candelaria en Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, donde se atendería a enfermos de hantavirus.
Hospital Nuestra Señora de Candelaria en Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, donde se atendería a enfermos de hantavirus. (OSCAR DEL POZO/AFP)







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