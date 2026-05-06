OMS ‘no cree’ que foco de hantavirus en crucero sea similar al del inicio de la pandemia de covid-19

Hospital Nuestra Señora de Candelaria en Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, donde se atendería a enfermos de hantavirus.

Ginebra, Suiza. El director general de la OMS declaró este miércoles a la AFP que no cree que el brote mortal de hantavirus en un crucero, que ha despertado alarma internacional, sea similar al del comienzo de la pandemia de covid-19.

El crucero MV Hondius ha estado en el centro de una alerta internacional desde el sábado, cuando la Organización Mundial de la Salud fue informada de que tres pasajeros habían muerto en medio de sospechas de un brote de hantavirus a bordo.

El buque, con bandera neerlandesa, zarpó de Ushuaia, en Argentina, el 1 de abril para un viaje por el océano Atlántico. Permanece fondeado frente a Cabo Verde desde el domingo.

Esta enfermedad poco frecuente suele transmitirse a través de roedores infectados, normalmente por la orina, las heces o la saliva, pero la cepa Andes, confirmada en tres casos, puede transmitirse entre humanos.

En declaraciones a AFP en la sede de la OMS en Ginebra, el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, restó importancia al peligro, insistiendo en que “el riesgo para el resto del mundo es bajo”.

Cuando se le preguntó si la OMS considera que son situaciones similares respondió: “No, no lo creo”.

Aunque ha habido “múltiples reuniones para coordinar a nuestros socios y organizar una respuesta”, afirmó que por ahora no ve la necesidad de convocar una reunión del comité de emergencia sobre la situación del hantavirus.

No obstante, Tedros destacó la respuesta rápida y, en particular, los esfuerzos para asegurar la evacuación de tres personas que se cree están infectadas con el virus desde el crucero.