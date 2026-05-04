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¿Qué es el hantavirus y qué relación tiene con las muertes en un crucero? Todo lo que debe saber sobre este virus

El hantavirus acapara titulares a nivel mundial tras varias muertes y casos sospechosos en un crucero. Claves sobre síntomas, transmisión y nivel de riesgo.

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Por AFP , Europa Press , y Yucsiany Salazar
Vista general del crucero MV Hondius, detenido frente al puerto de Praia, capital de Cabo Verde, el 3 de mayo de 2026. A bordo se reportó un brote de enfermedad respiratoria grave -hantavirus- que dejó fallecidos y personas en estado crítico, según autoridades.The outbreak occurred on the MV Hondius, travelling from Ushuaia in Argentina to Cape Verde. The patient being treated in Johannesburg tested positive for a hantavirus, a family of viruses that can cause hemorrhagic fever, South African spokesperson Foster Mohale said. (Photo by AFP)
Vista general del crucero MV Hondius, detenido frente al puerto de Praia, capital de Cabo Verde, el 3 de mayo de 2026. A bordo se reportó un brote de enfermedad respiratoria grave -hantavirus- que dejó fallecidos y personas en estado crítico, según autoridades. (AFP/AFP)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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