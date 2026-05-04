¿Qué es el hantavirus y qué relación tiene con las muertes en un crucero? Todo lo que debe saber sobre este virus

Vista general del crucero MV Hondius, detenido frente al puerto de Praia, capital de Cabo Verde, el 3 de mayo de 2026. A bordo se reportó un brote de enfermedad respiratoria grave -hantavirus- que dejó fallecidos y personas en estado crítico, según autoridades.

El hantavirus es una enfermedad infecciosa poco frecuente que llama la atención a nivel mundial tras un presunto brote en un crucero en el Atlántico, donde se investigan tres muertes y varios casos sospechosos.

Se trata de un virus que puede provocar cuadros graves, principalmente respiratorios, aunque su forma de transmisión y comportamiento epidemiológico hacen que el riesgo para la población general sea considerado bajo por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“El riesgo para el conjunto de la población sigue siendo bajo. No hay ningún motivo para ceder al pánico ni para imponer restricciones de viaje”, señaló el director regional de la OMS para Europa, Hans Kluge, en un comunicado, subrayando que las infecciones por hantavirus eran poco frecuentes, generalmente vinculadas a la exposición a roedores infectados y que “no se transmiten fácilmente entre personas”.

¿Qué es el hantavirus?

El hantavirus es un grupo de virus que se transmite principalmente al ser humano por el contacto con roedores infectados.

Las personas pueden contagiarse al inhalar partículas presentes en la orina, heces o saliva de estos animales.

¿Cómo se transmite?

La principal vía de contagio es ambiental. Es decir, ocurre cuando una persona entra en contacto con espacios contaminados por roedores portadores del virus, especialmente en zonas rurales o lugares cerrados con poca ventilación. Según Mayo Clinic:

Al inhalar virus (la más común): cuando estos se trasmiten por el aire a través de excrementos de roedores afectados o el material de sus nidos

virus (la más común): cuando estos se trasmiten por el aire a través de excrementos de roedores afectados o el material de sus nidos Al ingerir alimentos contaminados con saliva, orina o excrementos de ratones

contaminados con saliva, orina o excrementos de ratones Al tocar cosas contaminadas por el virus, como un nido y, luego, tocarse la boca, los ojos o la nariz

cosas contaminadas por el virus, como un nido y, luego, tocarse la boca, los ojos o la nariz Al ser mordido o arañado por un roedor infectado

Otra de las formas de contagio, aunque casi nula, es entre personas.

“Aunque es raro, el hantavirus puede contagiarse entre personas y puede provocar graves afecciones respiratorias que requieren de monitorización, apoyo y respuesta al paciente”, ha explicado la OMS.

Síntomas más comunes

De acuerdo con Mayo Clinic, los síntomas pueden variar, pero generalmente incluyen:

Fiebre y escalofríos

Dolores musculares y de cabeza

Naúseas y vómitos

Dolor estomacal

Dificultad para respirar (en casos más graves)

“El tiempo desde la infección con el hantavirus hasta el inicio de la enfermedad es de aproximadamente 2 a 3 semanas. El síndrome pulmonar por hantavirus atraviesa dos etapas distintas. En la primera etapa, que puede durar varios días”, indica el sitio especializado en medicina.

En etapas avanzadas, puede evolucionar hacia un cuadro respiratorio agudo que requiere hospitalización. Entre los signos y síntomas de alerta están:

Tos

Dificultad para respirar

Presión arterial baja

Frecuencia cardíaca irregular

El hantavirus es una enfermedad poco frecuente asociada al contacto con roedores y que puede causar complicaciones respiratorias graves. (Europa Press/Europa Press)

¿Por qué preocupa el caso del crucero?

El reciente episodio en el crucero de lujo ‘MV Hondius’ -que partió del puerto argentino de Ushuaia y se dirigía a Cabo Verde, con destino final Canarias-, donde se reportaron tres fallecimientos y varios casos sospechosos, está bajo investigación para determinar si existe relación directa con el hantavirus.

“La OMS está al tanto y está dando apoyo tras un incidente de salud pública en un buque de crucero en el océano Atlántico. Hasta la fecha se ha confirmado en laboratorio un caso de infección por hantavirus y hay cinco casos sospechosos más”, explicó la OMS en un comunicado.

El operador confirmó las tres muertes, dos de ellas a bordo y una después del desembarco. Un pasajero se encuentra en cuidados intensivos en Johannesburgo -primer caso confirmado- y otros dos “necesitan atención médica urgente”, precisó Oceanwide Expeditions.

Sin embargo, aún no se ha determinado si el virus fue el causante de las tres muertes, indicó el operador. Tampoco se ha confirmado ningún caso de hantavirus en los dos pasajeros que presentan síntomas y que aún requieren atención a bordo del barco.

Como medida preventiva, autoridades locales han restringido el desembarco de pasajeros y se evalúan protocolos de evacuación médica.

El crucero se encuentra actualmente frente a las costas de Cabo Verde.

Riesgo para la población

La OMS indicó que el riesgo de propagación es bajo y que no existe motivo para generar alarma ni aplicar restricciones de viaje.

Esto se debe a que el hantavirus no se contagia con facilidad entre humanos y su aparición suele estar ligada a exposiciones específicas, más que a transmisión comunitaria.

“Hemos informado a nuestros Puntos Focales Nacionales conforme a la Normativa Sanitaria Internacional y se emitirá un Aviso de Brote de Enfermedad”, concluye el comunicado de la OMS.

Las medidas preventivas se enfocan en evitar el contacto con roedores y sus desechos mediante medidas básicas como sellar orificios en viviendas, mantener la limpieza de espacios y alimentos, y reducir áreas donde puedan anidar.