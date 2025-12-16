El Mundo

Ocho heridos en desalojo de manifestantes que presionan por resultados electorales en Honduras

A dos semanas de los comicios, no hay resultados oficiales. Presidenta Xiomara Castro ordenó destituir a policías involucrados en los hechos.

EscucharEscuchar
Por AFP
Herido en las manifestaciones en Honduras por falta de resultados electorales.
Herido en las manifestaciones en Honduras por falta de resultados electorales. (ORLANDO SIERRA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
HondurasXiomara CastroTegucigalpa
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.