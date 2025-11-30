El Mundo

Honduras elige presidente entre izquierda y derecha bajo amenaza de Trump

Hondureños elegirán presidente este domingo bajo la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien pidió voto para el derechista Nasry Asfura

Por Roger Bolaños Vargas

Tegucigalpa. Los hondureños elegirán presidente este domingo en unos comicios reñidos y bajo amenaza del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, quien pidió el voto para el derechista Nasry Asfura so pena de cortar la ayuda a Honduras.








Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

