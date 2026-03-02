El Mundo

‘Nos despertaron las explosiones’: tico en Israel relata tensión por ataques desde Líbano

El estudiante costarricense David Bolaños narró a ‘La Nación’ cómo vive la escalada bélica en Tel Aviv tras los bombardeos de Hezbolá y la respuesta de Israel

Por Arianna Villalobos Solís y AFP
Esta imagen muestra una bandera israelí ondeando sobre el asentamiento israelí de Beit Romano (fuera de cuadro), con edificios palestinos al fondo, en la ciudad de Hebrón, en Cisjordania ocupada por Israel
David Bolaños, estudiante costarricense que vive en Israel, contó a ‘La Nación’ cómo se vive la escalada bélica en Tel Aviv tras los bombardeos de Hezbolá y la respuesta de Israel. (HAZEM BADER/AFP)







