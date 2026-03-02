El Mundo

Líbano lanza ‘proyectiles’ contra Israel, informa el ejército israelí

Hezbolá lanzó proyectiles contra el puerto de Haifa en represalia por la muerte de Jamenei. Irán anunció que los hutíes de Yemen se unirán al ataque contra Israel

Por AFP
Un proyectil entrante explota sobre el agua en la bahía de Haifa, frente a la ciudad costera del norte de Israel, el 28 de febrero de 2026.
Un proyectil explotó sobre el agua en la bahía de Haifa, frente a la ciudad costera del norte de Israel, el 28 de febrero del 2026. Foto: (JALAA MAREY/AFP)







