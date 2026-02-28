Tico narra su vivencia en Israel tras contraofensiva de Irán: ‘Hubo un momento en el que estuve tres horas en un búnker’

Tras los ataques de Irán a Israel, así atardeció en Tel Aviv. En la calle no se veía ni una sola persona.

“El sentimiento es de una ansiedad generalizada. Una espera que no termina”. Así describió el costarricense David Bolaños Jiménez su experiencia de estar en Israel en este momento, durante la contraofensiva que lanzó Irán tras el ataque previo que sufrió y que fue orquestado en conjunto con Estados Unidos.

Bolaños vive y estudia música en el norte de Tel Aviv, donde afirmó que a las 3:27 p. m. hora de Costa Rica, hubo un ataque. Narró que tras escuchar los interceptores y una explosión a distancia, se le notificó por chats de noticias que un edificio fue impactado y que había heridos.

En varias ocasiones tuvo que resguardarse en un búnker porque una alerta le avisaba que debía acudir a un área protegida y permanecer allí hasta recibir un nuevo mensaje. Tras varios minutos, salía del área protegida.

No obstante, recalcó que en el distrito en donde vive no ha sufrido incidentes mayores y él permanece bien.

Costarricense en Israel se refugia en un búnker tras contraataque de Irán

Un día de alertas constantes

Durante todo este sábado 28 de febrero, el joven costarricense ha vivido horas de tensión, pues la alarma de su teléfono y las sirenas terrestres le avisan en lapsos de 20 minutos o una hora que debía ponerse a salvo y resguardarse en un búnker cercano ante posibles ataques detectados.

Cuando eso ocurre, él se resguarda en el búnker que está en el sótano del edificio en donde viven unos amigos, cerca de donde reside.

“Las sirenas suenan cuando los radares detectan drones que rondan el área o misiles que vienen de camino. Creo que varios fueron interceptados, no sentí durante el día que hubiese impactos. Hubo un momento en el que estuve tres horas en el búnker esperando. Salía uno a respirar y a los 10 minutos sonaba otra vez”, contó el costarricense, quien el año anterior vivió la guerra de los 12 días.

Bolaños agregó que en Israel todo se vive con mucho hermetismo, procurando seguridad, por ello afirma que se restringen publicaciones y noticias y le solicita a los ciudadanos no grabar los sitios de impacto para evitar que los atacantes precisen los bombardeos.

Este es el mensaje que recibió el costarricense David Bolaños tras la contraofensiva de Irán a Israel. Él vive en el norte del Tel Aviv. (Cortesía/Cortesía)

Sin comunicación de Costa Rica

En tanto, el joven afirmó que no ha recibido comunicaciones de la Cancillería ni de la embajada de Costa Rica en Israel.

Aseguró que lo único que supo fue lo publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto con relación a suspender viajes no esenciales a la región de Medio Oriente.