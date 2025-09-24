Netanyahu desafía a países que reconocen Estado palestino: ‘No obliga en nada a Israel’

Jerusalén, Indefinido. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el miércoles que el reciente reconocimiento del Estado de Palestina por parte de varios países occidentales “no obliga a Israel en modo alguno”.
“La vergonzosa capitulación de algunos líderes ante el terrorismo palestino no obliga en nada a Israel. No habrá Estado palestino”, afirmó la oficina de Netanyahu en un comunicado, después de que seis países europeos, entre ellos Francia y Bélgica, anunciaran el lunes su reconocimiento oficial de un Estado palestino.
En días pasados, Reino Unido, España y otros países han dado el paso adelante para reconocer el Estado palestino como medida de presión para que el gobierno israelí frene su avance en Gaza, incursión militar calificada por docenas de organismos internacionales como genocidio.
Noticia en desarrollo...