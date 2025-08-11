Murió Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial en Colombia

El senador Miguel Uribe Turbay en el Senado de Colombia en Bogotá el 14 de mayo de 2025. El candidato presidencial falleció dos meses después de recibir un disparo en la cabeza durante un acto de campaña, según anunció su esposa la madrugada de este 11 de agosto. Fotografía:

Bogotá, Colombia. El senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, de 39 años, falleció la madrugada de este lunes, dos meses después de haber sido atacado a balazos durante un acto público en Bogotá.

El estado del legislador había vuelto a ser crítico tras sufrir una nueva hemorragia cerebral relacionada con el intento de asesinato durante un mitin el 7 de junio, en el que recibió tres disparos, dos de ellos en la cabeza.

La noticia fue confirmada por su esposa, María Claudia Tarazona, a través de un mensaje en Instagram: “Gracias por una vida llena de amor. Descansa en paz, amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”.

Y agregó: “Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro. Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad”.

Uribe permanecía en cuidados intensivos desde el 7 de junio, cuando un menor de 15 años le disparó en tres ocasiones, dos de ellas en la cabeza, durante un mitin en un barrio popular de la capital.

Aunque a mediados de julio mostraba signos de mejoría y había iniciado un proceso de neurorehabilitación, su estado se agravó este sábado por una hemorragia cerebral.

Las autoridades han detenido a seis personas por el ataque, incluido el menor que disparó y Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño, señalado como el supuesto cerebro logístico. Según la Policía Nacional, detrás del atentado estaría la disidencia de las FARC conocida como Segunda Marquetalia.

Uribe era considerado el principal favorito de la derecha para las elecciones presidenciales de 2026.

Su asesinato reaviva el recuerdo de los cruentos atentados contra políticos que marcaron las décadas de 1980 y 1990 en Colombia.

Su vida estuvo atravesada por la violencia del conflicto armado: en 1991, su madre, la periodista Diana Turbay, murió durante un operativo militar que intentaba liberarla de un secuestro ordenado por Pablo Escobar.

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, lamentó su muerte en la red social X: “La violencia no puede seguir marcando nuestro destino. La democracia se construye con respeto y diálogo”.

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe escribió: “Mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia”.

Uribe deja un hijo pequeño y tres hijas adolescentes de su esposa, a quienes consideraba como propias.