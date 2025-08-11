Murió Miguel Uribe Turbay: el desgarrador mensaje de despedida de su hermana

María Carolina Hoyos lamentó la muerte de su hermano. Estas imágenes fueron divulgadas por Hoyos este lunes. A la izquierda, ambos hermanos con su madre Diana Consuelo Turbay Quintero. Fotografía:

Este lunes, 11 de agosto, se confirmó la muerte de Miguel Uribe Turbay. Un magnicidio, que no se vivía desde los tiempos más oscuros de la violencia política en Colombia, vuelve a enlutar el país que estaba unido en esperanza de un milagro que lo mantuviera con vida.

Tras dos meses de lucha incansable por preservar su salud y por reponerse de un atentado, el senador, finalmente, falleció.

El hecho fue confirmado por su esposa y su hermana, quienes hoy expresaron su gran dolor por medio de mensajes en redes sociales que han recibido el apoyo y las condolencias de miles de colombianos que estaban pendientes del estado de salud del político.

LEA MÁS: El Mundo Falleció Nydia Quintero de Turbay, abuela de Miguel Uribe y ex primera dama de Colombia

‘No encuentro explicaciones’

Maria Carolina Hoyos Turbay, su hermana, emitió un comunicado y un íntimo mensaje en el que, refiriéndose al precandidato, recordó el infinito amor que solo alguien que vivió junto a él puede sentir.

“Miguel, guerrero. Esta fue la voluntad de Dios. No encuentro explicaciones, pero no me queda más que asumir este nuevo dolor con fe”.

En la carta, Hoyos recordó a su madre, Diana Turbay, quien murió también a manos de la violencia en el país.“Estoy segura que nuestra mamá, que tanto te ama, te recibe hoy con los brazos abiertos”.

Además, mencionó que su abuela, gran figura política en Colombia, también estará descansando y esperándolo “con ternura infinita”.

En el sentido homenaje, su hermana mayor se refirió directamente al precandidato. En las letras intentó plasmar el dolor por la muerte de su compañero de vida.

“Con el corazón roto, pero aferrada a mi fe, me atrevo a decirte lo que jamás imaginé… Pensé que tú me despedirías a mí, era lo lógico. ¡Vuela alto, Miguel de mi corazón, y descansa en paz!“, sentenció.

Además, aprovechó para agradecer los esfuerzos que, desde todos los centros médicos en los que estuvo, se hicieron para intentar llevar a cabo un milagro y un testimonio de vida. “Gracias a todos los médicos y enfermeras. Gracias a quienes oraron con fe, a quienes nos acompañaron con solidaridad y amor. Gracias a nuestra familia por permanecer unida en medio del dolor.”

Por último, envió condolencias a la esposa del senador, a su padre, a sus hijos y a toda su familia y le hizo una petición especial a Miguel, que hoy, está junto a su madre en el cielo: “Migue, hazme un favor: dile a mi mamá que la amo… Me consuela saber que ahora están ustedes dos juntitos. Espero hacer los méritos para llegar donde están ustedes cuando me toque mi turno. ¡Mi niño hermoso, te adoro! ¡Hasta luego, adiós!”.

La salud de Miguel sufrió varios altibajos. Las esperanzas que, en un principio, parecían no existir, se fueron avivando gracias al clamor de Colombia unida y de los partes médicos que anunciaban una mejoría mínima . A pesar de varias recaídas, Miguel resistía, según lo comunicado por el centro médico y sus familiares.

Sin embargo, este lunes, luego de dos días de haberse comunicado una nueva recaída por hemorragia en el sistema nervioso central, falleció en la Fundación Santa Fe, en Bogotá. Miguel es hoy la lamentable cara de la violencia política en Colombia y se espera que se haga justicia con los asesinos que se confabularon para sumir en luto a todo el país.