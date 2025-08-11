El Mundo

¿Quién era Miguel Uribe Turbay y cómo la violencia acabó con su carrera política en Colombia?

Desde 1990 no se registraba en Colombia un atentado mortal contra un aspirante a la Presidencia

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
En 2022 encabezó la lista al Senado del Centro Democrático y fue elegido como el senador más votado del país, con 226.000 sufragios. Aquí en una intervención en el Senado. Fotografía:
En 2022 encabezó la lista al Senado del Centro Democrático y fue elegido como el senador más votado del país, con 226.000 sufragios. Aquí en una intervención en el Senado. Fotografía: (El Tiempo Colombia/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Miguel Uribe TurbayColombiaObituarioFallecimiento
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.