Muerte de Jason Arday: Tribunal de Londres abre investigación oficial por caso de exacadémico de Cambridge

Londres, Reino Unido. Un tribunal de Londres abrió este miércoles una investigación sobre la muerte del exacadémico de la Universidad de Cambridge Jason Arday, hallado muerto este mes en medio de acusaciones de plagio y de haberse beneficiado de políticas de diversidad.

Arday, de 41 años —presentado como el profesor negro más joven de la universidad— fue encontrado por miembros de su familia en su domicilio del sur de Londres el 14 de agosto, según la audiencia de este miércoles.

Su muerte se produjo poco más de una semana después de que renunciara a sus cargos como profesor de Cambridge y asociado en el Jesus College, instituciones que estaban investigando diversas acusaciones contra él.

El deceso ocurrió tras la publicación en prensa de unos demoledores reportajes, con varios periódicos británicos examinando los supuestos logros que se atribuían a Arday.

El académico había sido acusado de haber plagiado parcialmente su tesis doctoral y de haber exagerado algunos de sus logros personales, aunque él rechazó las denuncias en su contra.

Medios británicos y comentaristas de derecha que se aprovecharon de la polémica afirmaron que Arday se había beneficiado de forma injusta de las políticas de diversidad, igualdad e inclusión.

En respuesta, el propio Arday y otras personas alegaron que las acusaciones tenían su origen en una agenda racista.

En una carta publicada en internet cuando dimitió, el 5 de agosto, Arday señaló que la decisión era “la única manera” de poner fin a “un período difícil”, pero que no debía “confundirse con una aceptación de las narrativas sobre mí”.

Libro póstumo del exacadémico Jason Arday, de la Universidad de Cambridge, acusado de plagio. (CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP)

Al abrir la investigación este miércoles, el forense Julian Morris indicó que el académico había sido “declarado muerto” en su domicilio.

Hace días, la policía señaló que el deceso no se consideraba “sospechoso” y este miércoles, Morris indicó que el cuerpo de seguridad había confirmado que no había indicios de delito en el lugar.

La audiencia duró menos de cinco minutos, y no se fijó fecha para la próxima sesión.