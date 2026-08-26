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Muerte de Jason Arday: Tribunal de Londres abre investigación oficial por caso de exacadémico de Cambridge

Un tribunal de Londres investiga la muerte de Jason Arday, exprofesor de Cambridge que dimitió tras acusaciones de plagio

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Por AFP
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Jason Arday era profesor de la Universidad de Cambridge.
Jason Arday era profesor de la Universidad de Cambridge. (University of Cambridge/University of Cambridge)







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