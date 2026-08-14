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Tragedia tras acusaciones de plagio: Se confirma muerte de polémico exprofesor Jason Arday en Inglaterra

Hallan muerto en Londres a Jason Arday, exprofesor de Cambridge. Conozca su reciente renuncia y el escándalo internacional que rodeaba su carrera

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Por Fernando Chaves Espinach
Jason Arday era profesor de la Universidad de Cambridge.
Jason Arday era profesor de la Universidad de Cambridge. (University of Cambridge/University of Cambridge)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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