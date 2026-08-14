Tragedia tras acusaciones de plagio: Se confirma muerte de polémico exprofesor Jason Arday en Inglaterra

Jason Arday era profesor de la Universidad de Cambridge.

Jason Arday, exprofesor de Sociología de la Educación de la Universidad de Cambridge, fue hallado muerto este viernes en una vivienda de Battersea, al sur de Londres, según informaron la BBC y Sky News.

La Policía Metropolitana indicó que el fallecimiento fue inesperado, pero no es considerado sospechoso. Arday, de 41 años, había renunciado la semana pasada a su puesto en Cambridge, en medio de acusaciones de plagio que negó.

La polémica comenzó tras señalamientos sobre su tesis doctoral y cuestionamientos sobre algunos de sus logros académicos. Arday admitió errores en su trabajo, pero rechazó las acusaciones de plagio.

En 2023 se convirtió en el profesor negro más joven de Cambridge. Al anunciar su renuncia, afirmó que las acusaciones y el escrutinio público habían tenido un profundo impacto en él y en sus seres queridos.

Cambridge anunció este viernes una revisión independiente de sus procesos, incluida la forma en que Arday fue contratado y obtuvo su puesto académico.

Su próximo libro, Great and Unfortunate Things, está previsto para publicarse el 27 de agosto.

Escándalo con tintes políticos

Según Sky News, los señalamientos incluyeron la presunta existencia de más de 180 pasajes idénticos o casi idénticos a trabajos de otro investigador en su tesis doctoral, elaborada en la Universidad Liverpool John Moores. Arday negó haber cometido plagio, aunque reconoció que había errores en sus trabajos.

Al anunciar su renuncia, el académico afirmó que la controversia había superado los límites de una discusión académica.

“Las acusaciones implacables, las especulaciones y los comentarios públicos han tenido un profundo impacto en mí y en las personas que amo”, escribió Arday, según BBC.

También sostuvo que su dimisión no debía interpretarse como una aceptación de las acusaciones formuladas contra él.

La polémica había generado posiciones enfrentadas. Algunos críticos consideraron legítimas las acusaciones de plagio, mientras que otras voces señalaron que el tratamiento recibido por Arday tenía componentes racistas, según BBC.