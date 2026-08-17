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Acoso y acusaciones de plagio sacuden a Cambridge tras el fallecimiento de reconocido académico Jason Arday

La muerte de Jason Arday tras renunciar a Cambridge causa conmoción

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Por AFP
Jason Arday era profesor de la Universidad de Cambridge.
Jason Arday era profesor de la Universidad de Cambridge. (University of Cambridge/University of Cambridge)







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