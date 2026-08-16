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Más de 31.000 personas piden investigar supuesto acoso mediático contra académico británico fallecido

La petición fue impulsada por Good Law Project tras la muerte de Jason Arday, quien había renunciado días antes a sus cargos en Cambridge en medio de acusaciones de plagio que rechazó

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Por AFP
Más de 31.000 personas firmaron una petición para investigar el supuesto acoso mediático contra Jason Arday, académico de Cambridge hallado muerto.







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Universidad de CambridgeGood Law ProjectJason Arday
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