Universidad belga suspende a académico detrás de acusaciones a exprofesor de Cambridge Jason Arday

Bruselas, Bélgica. Una universidad belga suspendió el jueves a un académico estadounidense que encabezó las acusaciones de plagio contra Jason Arday, un exprofesor negro de Cambridge que fue hallado muerto la semana pasada tras dimitir por el escándalo.

“Acabo de ser suspendido por la Universidad de Gante. Casi con toda seguridad me despedirán”, publicó en X el investigador Nathan Cofnas, que se define como “realista racial” y quien ya fue despedido de su puesto en Cambridge hace dos años.

Sin mencionar a Cofnas, la Universidad de Gante declaró en un comunicado haber abierto una “investigación disciplinaria preliminar” contra un investigador posdoctoral implicado en la polémica y haberlo suspendido “como medida cautelar”.

Arday, que se convirtió en 2023 en el profesor negro más joven de la historia de Cambridge, fue hallado muerto el viernes a los 41 años.

Se enfrentaba a crecientes acusaciones de haber plagiado partes de su tesis doctoral y de haber exagerado algunos logros de su vida personal. Diagnosticado de autismo y otras dificultades del desarrollo durante su infancia, había rechazado las acusaciones.

Sin embargo dimitió el 5 de agosto y escribió en su carta de renuncia haber “llegado al límite de lo que razonablemente se puede esperar que soporte cualquier persona”.

Las dudas sobre un posible plagio por parte de Arday habían surgido varios años antes, pero en aquel momento no prosperaron. Un periodista incluso desistió de seguir investigando después de que el profesor amenazara con emprender acciones legales.

Sin embargo, el mes pasado Cofnas afirmó haber encontrado numerosos casos de plagio en los trabajos del profesor, y el caso cobró fuerza, recibiendo una amplia cobertura mediática en Reino Unido y Estados Unidos.

Los medios británicos y comentaristas de derechas aprovecharon la polémica para afirmar que Arday se había beneficiado injustamente de las políticas de diversidad, igualdad e inclusión (DEI).

La Universidad de Gante indicó que ahora está “evaluando” si existen motivos suficientes para iniciar un procedimiento disciplinario completo contra el investigador.

En un comunicado anterior, difundido el miércoles, la universidad dijo estar “conmocionada” por la muerte de Arday y afirmó que se tomaba “muy en serio” las declaraciones públicas realizadas por su investigador sobre el exprofesor.

“La Universidad de Gante defiende el respeto por la dignidad humana y se opone a la discriminación, el odio y el racismo”, señalaron la rectora, Petra De Sutter, y el vicerrector, Herwig Reynaert, en el comunicado.

“Concedemos gran importancia a la libertad académica y al debate académico abierto, incluso cuando las opiniones son controvertidas. Sin embargo, esa libertad no es ilimitada. Va acompañada de responsabilidad y puede restringirse para proteger los derechos de los demás”, añadieron.