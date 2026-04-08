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Ministra de Kast es agredida durante actividad en universidad chilena

La ministra de Ciencias de Chile fue agredida el miércoles tras participar en una ceremonia en una univerdad en el sur del país.

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Por AFP

Santiago, Chile. La ministra de Ciencias de Chile, Ximena Linconao, fue agredida el miércoles tras participar en una ceremonia en una universidad en el sur del país, según autoridades y un video video publicado por la prensa local.








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