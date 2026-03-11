José Antonio Kast asume la presidencia de Chile como el mandatario de derecha más radical en el país desde Pinochet

El presidente más derechista de Chile en más de tres décadas, José Antonio Kast, asume el cargo el 11 de marzo de 2026, con la promesa de abordar las crecientes tasas de delitos violentos y llevar a cabo deportaciones masivas de migrantes.

Valparaíso, Chile. El abogado ultraconservador José Antonio Kast asumió el miércoles la presidencia de Chile y se convirtió en el mandatario de derecha más radical en el país desde la dictadura de Augusto Pinochet.

“Sí, juro”, expresó Kast en una ceremonia solemne ante el pleno del Congreso en la ciudad de Valparaíso, a 110 kilómetros de Santiago, en la que relevó al mandatario izquierdista Gabriel Boric, en el poder en los últimos cuatro años.

Kast, de 60 años, llega a la presidencia de Chile con la promesa de instaurar un “gobierno de emergencia” para enfrentar con mano dura la delincuencia y la inmigración irregular, las dos mayores preocupaciones de los chilenos.

“Las cosas van a cambiar”, dijo a periodistas minutos antes de asumir, al condenar el ataque a balazos a un policía en el sur del país durante la madrugada.

Frente a un Congreso con una mayoría de derecha, Kast fue vestido entre los vítores de sus compañeros. “¡Chi, chi, chi! ¡Le, le, le! ¡Viva Chile!”, se escuchó al término de la ceremonia.

Su primer acto como mandatario fue la toma de juramento de los 24 ministros de su gabinete. Dos de ellos fueron abogados de Augusto Pinochet (1973-1990), cuya dictadura dejó más de 3.200 muertos y desaparecidos.

Luego abordó el tradicional Ford Galaxie negro descapotable, un regalo al país en 1968 de la reina Isabel II de Inglaterra, y saludó a su partidario bajo un intenso sol. Se prevé que dé un discurso a las 9:00 pm hora local.

“Vivir tranquilos”

Los chilenos abandonaron en los últimos años el anhelo de una nueva Constitución surgida con el estallido social de 2019. Boric, que miró al cambio de mando, fue uno de los principales impulsores de ese proceso que fracasó tras dos intentos de reforma.

Devoto católico y padre de nueve hijos, Kast representa “una derecha conservadora como no se ha conocido desde el retorno a la democracia”, en 1990, asegura Rodrigo Arellano, analista político de la Universidad privada del Desarrollo.

Su discurso de orden atrae a chilenos que buscan frenar la delincuencia.

“Mis expectativas son esperanzadoras con Kast. Llevamos muchos años con mucho vandalismo y mucha delincuencia”, dijo a la AFP el vendedor José Miguel Uriona, de 65 años, en las afueras del Congreso.

Para la estudiante de 38 años, Ingrid Pino, Chile entra en “una nueva era, un nuevo comienzo”. Espera que “el país surja económicamente y que la delincuencia por fin se pueda acabar y podamos vivir tranquilos”.

Aunque los asesinatos y secuestros aumentaron y han llegado al país bandas criminales extranjeras como el Tren de Aragua, Chile es todavía uno de los países más seguros de la región. La tasa de homicidios fue de 5,4 por cada 100.000 habitantes en 2025, una de las más bajas de Latinoamérica.

Sin embargo, Kast pronunció en campaña varios discursos detrás de un vidrio blindado y presentó a Chile casi como un Estado caído dominado por el narco. Arrasó en las presidenciales de diciembre frente a la izquierdista Jeannette Jara.

El ultraderechista fue vestido en una ceremonia a la que asistieron los mandatarios Javier Milei (Argentina), Rodrigo Paz (Bolivia) y Daniel Noboa (Ecuador), entre otros, así como Chistopher Landau, subsecretario de Estado estadounidense, y la Nobel de la Paz venezolana María Corina Machado.

Kast se suma así a los gobiernos de derecha que crecen en la región bajo el ala de Estados Unidos.

Expectativas

“Los grandes problemas que aquejan al país no tienen solución rápida. Kast tendrá que buscar el mecanismo para que las expectativas no le jueguen en contra”, dice Arellano.

La nueva vocera de gobierno, Mara Sedini, dijo a la AFP que la administración que se inicia tiene por misión “solucionar crisis que son importantes y prioritarias para los chilenos”, centradas en recuperar el crecimiento económico y la “seguridad migratoria”.

El nuevo gabinete de ministros es un equipo “con muy poca experiencia en negociación y manejo político” que “le puede generar problemas con el Congreso”, comenta el politólogo Alejandro Olivares, analista de la Universidad de Chile.

Investigaciones periodísticas revelaron en 2021 que el padre de Kast, nacido en Alemania, fue miembro del Partido Nazi de Adolf Hitler.

Kast afirma que fue un recluta forzado en el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial y niega que haya sido un partidario del movimiento nazi.

Durante la mañana el mandatario oficializó su renuncia al Partido Republicano de Chile, un gesto simbólico que suelen realizar los nuevos mandatarios para asegurar la independencia.