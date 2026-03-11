El Mundo

José Antonio Kast asume la presidencia de Chile como el mandatario de derecha más radical en el país desde Pinochet

El líder ultraconservador sucede a Gabriel Boric y promete un “gobierno de emergencia” contra la delincuencia y la migración irregular

Por AFP
El presidente más derechista de Chile en más de tres décadas, José Antonio Kast, asume el cargo el 11 de marzo de 2026, con la promesa de abordar las crecientes tasas de delitos violentos y llevar a cabo deportaciones masivas de migrantes.
José Antonio KastChileDictadura de Augusto Pinochet.Gabriel Boric
AFP

AFP

