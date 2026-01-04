El Mundo

Militares venezolanos denuncian muerte ‘a sangre fría’ de escoltas de Maduro por Estados Unidos

El ministro de Defensa de Venezuela acusó a fuerzas especiales de Estados Unidos de haber matado “a sangre fría” a escoltas de Nicolás Maduro durante la operación que derivó en su captura.

Por AFP
Incendio en Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, tras una serie de explosiones en Caracas la madrugada de este 3 de enero. El ejército estadounidense estuvo detrás de una serie de ataques contra la capital venezolana, Caracas, el sábado. Fotografía:
Incendio en Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, tras una serie de explosiones en Caracas la madrugada de este 3 de enero. El ejército estadounidense estuvo detrás de una serie de ataques contra la capital venezolana, Caracas, el sábado. Fotografía: (STR/AFP)







AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

