El Mundo

Miles de baristas de Starbucks hacen huelga para exigir derechos laborales

Miles de baristas de Starbucks iniciaron una huelga indefinida en Estados Unidos. Conozca las razones.

EscucharEscuchar
Por AFP
En la imagen un local de Starbucks
Más de 65 locales de Starbucks de una cuarentena de ciudades forman parte de esta primera fase del movimiento. (AP /AP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
StarbucksBaristasHuelgaDerechos laborales
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.