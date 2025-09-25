Starbucks anuncia despidos y cierre de tiendas en dos países

Starkucks prevé cerrar el 1% de sus establecimientos actuales en Estados Unidos y Canadá.

La cadena estadounidense de cafeterías Starbucks comunicó este jueves el cierre de tiendas y el despido de unas 900 personas, así como la extinción de vacantes aún no cubiertas, en el marco de un plan de reestructuración por $1.000 millones.

Según se desprende de una carta del consejero delegado, Brian Niccol, la compañía prevé cerrar el 1% de sus establecimientos actuales en Estados Unidos y Canadá, lo que dejaría el saldo al cierre del año fiscal 2025 en los 18.300 puestos de venta.

“Hemos identificado cafeterías en las que no podemos crear el entorno físico que esperan nuestros clientes y socios, o en las que no vemos una vía para alcanzar la rentabilidad financiera. Estas ubicaciones serán cerradas”, afirmó Niccol en la misiva.

Ya para el siguiente ejercicio, se volverá a ampliar el número de locales. Además, durante los próximos 12 meses se mejorarán más de 1.000 tiendas para mejorar su “diseño” y “calidez”.

Las cafeterías afectadas serán notificadas esta misma semana, aunque Starbucks aseguró que tratará de reubicar a los empleados cuando sea posible. De no serlo, podrán acogerse al paquete de indemnizaciones de la empresa.